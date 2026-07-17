Informations pratiques

« On rayonne ! » photo portrait 9 novembre – 9 décembre Hôpital Emile Roux Val-de-Marne

Atelier réservé aux patients et personnels des hôpitaux de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T14:00:00+01:00 – 2026-11-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

Création d’une affiche grand format portrait-soleil de chaque participant•e + prise de vue en fin d’atelier avec la tête à travers l’affiche.

Mise en scène et photographie des participant•es de manière individuelle et collective si possible. Les photographies seront envoyées de manière numérique quelques jours après l’atelier.

Hôpital Emile Roux 94450 limeil Limeil-Brévannes 94450 Val-de-Marne Île-de-France

Création d’une affiche grand format portrait-soleil de chaque participant•e + prise de vue en fin d’atelier avec la tête à travers l’affiche.

©Olivier Pasquiers – Fabrication Maison