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« On rayonne ! » photo portrait, Hôpital Emile Roux, Limeil-Brévannes

lundi 9 novembre 2026 · Hôpital Emile Roux · Limeil-Brévannes

« On rayonne ! » photo portrait, Hôpital Emile Roux, Limeil-Brévannes

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Hôpital Emile Roux
Adresse
94450 limeil
Ville
94450 Limeil-Brévannes
Département
Val-de-Marne
Tarif
Atelier réservé aux patients et personnels des hôpitaux de l'AP-HP

« On rayonne ! » photo portrait 9 novembre – 9 décembre Hôpital Emile Roux Val-de-Marne

Atelier réservé aux patients et personnels des hôpitaux de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-09T14:00:00+01:00 – 2026-11-09T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T16:00:00+01:00

Création d’une affiche grand format portrait-soleil de chaque participant•e + prise de vue en fin d’atelier avec la tête à travers l’affiche.
Mise en scène et photographie des participant•es de manière individuelle et collective si possible. Les photographies seront envoyées de manière numérique quelques jours après l’atelier.

Hôpital Emile Roux 94450 limeil Limeil-Brévannes 94450 Val-de-Marne Île-de-France
Création d’une affiche grand format portrait-soleil de chaque participant•e + prise de vue en fin d’atelier avec la tête à travers l’affiche.

©Olivier Pasquiers – Fabrication Maison

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