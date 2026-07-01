Visite guidée de l’ancienne demeure du Poète Paul Coban, L’Atelier Coban, Limeil-Brévannes

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne demeure du Poète Paul Coban Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 L’Atelier Coban Val-de-Marne

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’ancienne chaumière du poète Paul Coban et atelier créatif poésie. https://www.youtube.com/watch?v=xKWTYS56I6k

Venez découvrir le poète Paul Coban dans un lieu insolite et hors du temps où vous participerez à un atelier récréatif et ludique à la rencontre de la poésie. Laissons-nous surprendre pour être à notre tour poète.

L’Atelier Coban 3 rue Georges Clemenceau, 94450 Limeil-Brévannes Limeil-Brévannes 94450 Val-de-Marne Île-de-France 0760135384 https://ateliercobanlimeil.wixsite.com/monsite https://www.instagram.com/ateliercoban/;https://www.facebook.com/lou.blanc.792 [{« data »: {« author »: « Arts et Mu00e9ditations », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine 2025 u00e0 l’Atelier Coban », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xKWTYS56I6k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xKWTYS56I6k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCc0w5tnY5oKQo4woDWbLJ6w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=xKWTYS56I6k »}] L’Atelier Coban se situe dans l’ancienne demeure du Poète Paul Coban et lui rend hommage. Des activités comme des ateliers de poésie, art, calligraphie, méditation, y sont proposés. RER A Boissy Saint Léger, puis bus 430 jusqu’à « Pasteur »

Parking en haut de la rue Georges Clemenceau (94450 Limeil)

Visite commentée de l’ancienne chaumière du poète Paul Coban comprenant un atelier poésie

©l’atelier Coban