On replante les tentes !! Claire Combe Besançon
samedi 7 mars 2026.
19 chemin de Claire Combe Besançon Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
On jardine, on coupe du bois, on nettoie … on passe un bon moment pour faire venir le printemps !!
Apportez votre matériel, vos gants et un plat boisson dessert à partager .
Claire Combe 19 chemin de Claire Combe Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 16 63 98 projet.clairecombe@gmail.com
