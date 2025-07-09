On s’attache Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne

2026-02-13

2026-02-15

Auteur Caroline Gaget, Judith Ejnès

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie aussi drôle que romantique !

Les premières fois, c’est pas toujours magique.

Et le premier rendez-vous d’Elsa et Pierre est vraiment pourri. Ils n’ont pas le même humour, pas les mêmes références, pas les mêmes envies. Bref ils n’ont rien en commun.

Et pourtant…

C’est la première fois qu’Elsa rencontre un mec qui n’a pas besoin de prouver. Un mec qui assume sa vulnérabilité.

Et c’est la première fois que Pierre rencontre une meuf badass qui sait ce qu’elle veut et qui le dit sans avoir peur qu’on ne l’aime pas.

Les premières fois, c’est pas toujours magique. Mais quand on accepte de se laisser surprendre par l’autre, la suite peut le devenir.

Tout en humour, en sensation de déjà-vécu et avec un soupçon d’émotion, assistez aux moments charnières de la relation entre Elsa et Pierre qui vont se succéder ; toutes ces premières fois que nous attendons tous avec impatience ou que nous redoutons. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

