Informations pratiques

Laruns

On s’y col !

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :

2026-09-13

11ème édition. Le vélo est à l’honneur! Fermeture de la route du Col d’Aubisque (de Laruns jusqu’au Col) pour que les cyclos puissent se mesurer au Col mythique. Fermeture de la route de 8h30 à 11h30.

Ravitaillements prévus à Gourette et au Col. Gratuit sur inscription.

Venez partager ce moment de convivialité et profiter des bienfaits du vélo. Rendez-vous à partir de 7h30 au parking de la gare à Laruns, pour un départ groupé à 8h30 précises.

Inscription sur https://forms.gle/potzyMBggAeAyYcN9 .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : On s’y col !

L’événement On s’y col ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées