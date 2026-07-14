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On s’y col ! Laruns

dimanche 13 septembre 2026 · Laruns

On s’y col ! Laruns

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

On s’y col !

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :
2026-09-13

11ème édition. Le vélo est à l’honneur! Fermeture de la route du Col d’Aubisque (de Laruns jusqu’au Col) pour que les cyclos puissent se mesurer au Col mythique. Fermeture de la route de 8h30 à 11h30.
Ravitaillements prévus à Gourette et au Col. Gratuit sur inscription.
Venez partager ce moment de convivialité et profiter des bienfaits du vélo. Rendez-vous à partir de 7h30 au parking de la gare à Laruns, pour un départ groupé à 8h30 précises.
Inscription sur https://forms.gle/potzyMBggAeAyYcN9   .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : On s’y col !

L’événement On s’y col ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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