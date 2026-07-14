On s’y col ! Laruns
dimanche 13 septembre 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
On s’y col !
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 11:30:00
Date(s) :
2026-09-13
11ème édition. Le vélo est à l’honneur! Fermeture de la route du Col d’Aubisque (de Laruns jusqu’au Col) pour que les cyclos puissent se mesurer au Col mythique. Fermeture de la route de 8h30 à 11h30.
Ravitaillements prévus à Gourette et au Col. Gratuit sur inscription.
Venez partager ce moment de convivialité et profiter des bienfaits du vélo. Rendez-vous à partir de 7h30 au parking de la gare à Laruns, pour un départ groupé à 8h30 précises.
Inscription sur https://forms.gle/potzyMBggAeAyYcN9 .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On s’y col !
L’événement On s’y col ! Laruns a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Fête Nationale 14 juillet Laruns 14 juillet 2026
- Bal du 14 juillet Rue du Port Laruns 14 juillet 2026
- Découverte de la traite des chèvres Laruns 15 juillet 2026
- Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns 15 juillet 2026
- Balade chantée à Gabas D934 Laruns 15 juillet 2026