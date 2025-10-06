Dangé-Saint-Romain

On t’aide à y voir clair!

2 place de la Promenade – Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Tu entres dans la vie d’adulte et tu te poses des questions sur les démarches administratives ? Tu as besoin d’être renseigné et accompagné ? Les informateurs jeunesse du 4 et les conseillers Espace France Service proposent une permanence d’information sur les premières démarches administratives et, si besoin, t’accompagnent pour les réaliser, à l’Espace France Service de Dangé Saint Romain, le mercredi 3 juin 2026, de 14h à 17h. .

2 place de la Promenade – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr

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English : On t’aide à y voir clair!

L’événement On t’aide à y voir clair! Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-05-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne