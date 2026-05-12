On The Moon Again à Revel-Tourdan Observation de la Lune Parking de la Maison Médicale Revel-Tourdan

Revel-Tourdan

On The Moon Again à Revel-Tourdan Observation de la Lune

Parking de la Maison Médicale 18 rue des Terreaux Revel-Tourdan Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Venez découvrir la Lune à Revel-Tourdan dans le cadre de l’événement international On The Moon Again lors d’une soirée d’observation accessible à tous.

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Parking de la Maison Médicale 18 rue des Terreaux Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes edes.astrophotography@gmail.com

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English :

Come and discover the Moon at Revel-Tourdan as part of the international event On The Moon Again, during an evening of observation open to all.

L’événement On The Moon Again à Revel-Tourdan Observation de la Lune Revel-Tourdan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône