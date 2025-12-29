On vous raconte

Salle des églantiers La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !

À partir de 3 ans, sur réservation. .

Salle des églantiers La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 51 89 bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr

L’événement On vous raconte La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais