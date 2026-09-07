ONCLE VANIA, Théâtre des Amis, Carouge GE

Informations pratiques

ONCLE VANIA 15 septembre – 11 octobre Théâtre des Amis

Prix réduit CHF 25.-

Tarif jeune CHF 15.-

Tarif 20ans/20frs CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Traduction, Arthur Adamov. Jeu, Vincent Bonillo, Pierre Dubey, Bérangère Mastrangelo, Patricia Mollet-Mercier, Clarisse Morizot, Pierre Omer, Juliana Samarine et Edmond Vuilloud. Mise en scène, Françoise Courvoisier Assistanat, Nelson Duborgel. Collaboration artistique, Gilbert Maire (scénographie) et André Kasper (peinture). Lumière, Rinaldo Del Boca Musique, Pierre Omer. Son, Nicolas Le Roy

ASTROV. L’homme a été doué de raison afin de multiplier ce qui lui a été donné, mais jusqu’à présent, il ne crée pas, il détruit… Il y a de moins en moins de forêts, le gibier disparaît, et le climat devient chaque jour plus rude. Chaque jour la terre s’appauvrit et s’enlaidit.

Une pièce saisissante d’actualité, notamment par le procès qu’elle fait de la destruction de la nature par l’homme. Mais il est aussi question d’amour, du temps qui passe et d’illusions perdues… Toujours actuels également les conflits de famille où se mêlent rapports de domination et frustrations… Bref, il y a toute l’humanité à la fois splendide et terrifiante dans ce chef d’œuvre de Tchekhov, où le tragique de l’existence présente un caractère comique aussi désarmant que profond.

Quinze ans après une mémorable mise en scène de La Mouette au Théâtre Pitoëff, Françoise Courvoisier revient à un auteur qu’elle affectionne plus que tout autre.

Théâtre des Amis Place du Temple 8, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 342 28 74 http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/662 [{« type »: « email », « value »: « resa@lesamismusiquetheatre.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-amis/

Une pièce saisissante d’actualité, notamment par le procès qu’elle fait de la destruction de la nature par l’homme. Mais il est aussi question d’amour, du temps qui passe et d’illusions perdues…

Anouk Schneider