ONDA LIBRE (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) – DJ MAHO, La Loco, Quimperlé
ONDA LIBRE (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) – DJ MAHO, La Loco, Quimperlé samedi 30 mai 2026.
ONDA LIBRE (Chant vénézuélien, rythme mexicain, roots cumbia) – DJ MAHO Samedi 30 mai, 20h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-31T03:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-31T03:00:00+02:00
Samedi 30 mai
20h00-03h00.
20H30 22H00 Onda Libre sur réservation
22H00 02H45 DJ Mao
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : Don Libre
KENALUEGO – HOLA MUSICA en partenariat avec la LOCO unis pour un évènement culturel et festif » COULEURS LATINOS » !!!
Nos invités « ONDA LIBRE » en concert (sur réservation)… suivi de notre DJ MAHO avec ses platines pour une soirée ensoleillée jusqu’à l’aube !!!…
Onda Libré vous embarque dans un voyage musical à travers les rythmes enflammés du continent sud-américain.
Entre Joropo vénézuélien, Son Jarocho mexicain et Roots Cumbia colombienne, le groupe tisse une musique d’une grande force émotionnelle dans laquelle chaque rythme invite à la danse et à l’évasion.
Une expérience scénique intense où la tradition rencontre l’énergie contemporaine pour un spectacle qui marque les esprits et fait vibrer les publics !
https://www.facebook.com/events/4379339112352366/
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/4379339112352366/ »}] https://www.facebook.com/events/4379339112352366/ AVEN
Samedi 30 mai
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