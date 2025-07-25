One man show BÉNUREAU ENTIER L’échiquier Pouzauges

One man show BÉNUREAU ENTIER

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Sketchs burlesques, chansons débiles, personnages loufoques…

C’est difficile de parler d’un spectacle. Je n’écris que ce qui m’amuse, je ne veux rien prouver, la comédie doit passer avant le sens. C’est ma règle. C’est toujours le personnage qui m’inspire et non le sujet. Je le dessine en le faisant parler, j’imagine comment il se tient, comment il bouge, je trouve sa posture, et souvent les mots viennent avec l’humeur.

Au départ, il n’y a pas grand-chose une phrase puis une deuxième une troisième et Ça y est je le vois ! Bah oui ! Je le connais ! Il parle comme ça Il se tient comme ça Puis il hésite, et dit une chose totalement grotesque et il y croit dur comme fer Alors je le fais parler, et il continue à dire des énormités, en se donnant un air très sérieux . Voilà ! Ça apparaît comme ça un personnage .

English :

Burlesque sketches, silly songs, zany characters?

German :

Sketche, Lieder, Figuren?

Italiano :

Sketch burleschi, canzoni sciocche, personaggi bizzarri?

Espanol :

¿Sketches burlescos, canciones tontas, personajes alocados?

