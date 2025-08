One man show JEANFI JANSSENS TOMBÉ DU CIEL L’échiquier Pouzauges

One man show JEANFI JANSSENS TOMBÉ DU CIEL L’échiquier Pouzauges vendredi 6 mars 2026.

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux.

Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business et sa mère non plus !

Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .

English :

Chez Jeanfi, l?aventure est au coin de la rue France?s most popular steward returns with a new one-man show and some totally original anecdotes.

German :

Der beliebteste Steward Frankreichs kehrt mit einer neuen One-Man-Show und völlig neuen Anekdoten zurück.

Italiano :

Con Jeanfi, l’avventura è dietro l’angolo Lo steward più popolare di Francia torna con un nuovo one-man show e aneddoti del tutto originali.

Espanol :

Con Jeanfi, la aventura está a la vuelta de la esquina El azafato más popular de Francia vuelve con un nuevo espectáculo unipersonal y algunas anécdotas totalmente originales.

