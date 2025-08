One man show MARC TOURNEBOEUF L’IMPATIENT L’échiquier Pouzauges

One man show MARC TOURNEBOEUF L’IMPATIENT

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’Impatient ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs Marc est comédien, auteur, metteur en scène Et impatient !

Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin la réussite !

La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme ! Castings, tournages, amours

Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie

Marc Tourneboeuf a reçu le Cyrano du meilleur auteur 2022 et le prix Avignon OFF 2022 du meilleur Espoir (et Dieu sait qu’il en faut !).

De et avec Marc Tourneboeuf

Mise en scène Gretel Delattre

Genre Humour

Tout public, à partir de 8 ans .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

