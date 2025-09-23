One Man Show Thomas Angelvy Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

One Man Show Thomas Angelvy

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Tout public

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas. Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

