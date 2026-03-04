One night of Queen | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne
Tarif : 49 – 49 – 82 EUR
Début : 2026-10-16 20:30:00
Gary Mullen à la tête de son nouveau One night of Queen
Le plus grand tribute de Queen au monde, revient en France après une tournée américaine triomphale avec son spectacle hors-normes The Wembley show !
Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
Gary Mullen at the helm of his new One Night of Queen
The world’s biggest Queen tribute, returns to France after a triumphant American tour with its extraordinary show: The Wembley show!
