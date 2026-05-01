One Woman Show -Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi St Etienne en Quint Saint-Andéol
One Woman Show -Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi St Etienne en Quint Saint-Andéol vendredi 22 mai 2026.
Saint-Andéol
One Woman Show -Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi
St Etienne en Quint La Bergerie Saint-Andéol Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
2€ d’adhésion à l’association senti dos qui accueille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22 20:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans un écrin de poésie et d’humour, Christelle retrace le fil rouge de sa vie professionnelle qui la mène du soin technique au prendre soin grâce au burn-out. Par cette expérience, elle traverse différentes couches de son identité
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St Etienne en Quint La Bergerie Saint-Andéol 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 94 37 28
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English :
In a poetic and humorous setting, Christelle retraces the red thread of her professional life, which led her from technical care to burn-out. Through this experience, she crosses different layers of her identity
L’événement One Woman Show -Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi Saint-Andéol a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois