Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ?
Personne.
C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée.
Tout, on vous dit.
Un spectacle qui parle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.
– Tout public à partir de 12 ans.
– Programme détaillé à télécharger ! .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
