Celles

ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT

1/07 MAS DE RIRI

Celles Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

SOIREE AU MAS DE RIRI

Soirée intergalactik au Mas de Riri le 1 juillet 2026.

Yog Accompagné sur scène par Arzoa, son double astral, Yog, de sa voix chaude et puissante, nous emmène par-delà le langage à la rencontre de sa galaxie pour un buffet de groove à volonté.

Dj Bigmat:

DJ résident au Rockstore (Montpellier), aux platines des célèbres soirées La Bug de l’an 2000 , We Are the 90’s ou encore Chronologic , Mathieu est aussi le DJ officiel du FISE sur la zone Yamakasi.

Autrement dit il sait faire danser, fédérer, et surtout sentir la vibe d’un public… quel qu’il soit.

PAF a 5 euros

restauration sur place. .

Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 77 80 officiel.yog@gmail.com

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English : ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT

1/07 MAS DE RIRI

EVENING AT MAS DE RIRI

L’événement ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT

1/07 MAS DE RIRI Celles a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC