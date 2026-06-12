ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT 1/07 MAS DE RIRI Celles
ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT 1/07 MAS DE RIRI Celles mercredi 1 juillet 2026.
Celles
ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT
1/07 MAS DE RIRI
Celles Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
SOIREE AU MAS DE RIRI
Soirée intergalactik au Mas de Riri le 1 juillet 2026.
Yog Accompagné sur scène par Arzoa, son double astral, Yog, de sa voix chaude et puissante, nous emmène par-delà le langage à la rencontre de sa galaxie pour un buffet de groove à volonté.
Dj Bigmat:
DJ résident au Rockstore (Montpellier), aux platines des célèbres soirées La Bug de l’an 2000 , We Are the 90’s ou encore Chronologic , Mathieu est aussi le DJ officiel du FISE sur la zone Yamakasi.
Autrement dit il sait faire danser, fédérer, et surtout sentir la vibe d’un public… quel qu’il soit.
PAF a 5 euros
restauration sur place. .
Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 77 80 officiel.yog@gmail.com
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English : ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT
1/07 MAS DE RIRI
EVENING AT MAS DE RIRI
L’événement ONLY GROOVE MUSIC (OGM) AVEC YOG ET DJ BIGMAT
1/07 MAS DE RIRI Celles a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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