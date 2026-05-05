Open Air au Château Rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy

Saint-Germain-lès-Buxy

Open Air au Château

Rue de l’église Château Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Certains lieux imposent le regard.

D’autres appellent à être vécus.

Et les châteaux nous amènent autant à vivre qu’à ressentir.

Le temps d’un open air, le Château de Saint-Germain-lès-Buxy se transformera en espace d’écoute et de mouvement.

Un point de rencontre entre architecture, lumière et fréquence sonore.

Ici, le son n’accompagne pas.

Il structure.

Ainsi, un système son Meyer Sound, reconnu pour équiper les scènes les plus exigeantes, sera déployé comme un véritable instrument.

Une diffusion précise, enveloppante, pensée pour être ressentie autant que pour être entendue.

Pour la direction artistique, cette édition puisera dans les formes contemporaines issues des classiques de la musique électronique américaine.

Des formes hybrides du hip-hop à la house, jusqu’à une techno raffinée, la sélection sera programmée avec exigence et sans compromis.

Le line-up reste volontairement discret.

Mais la promesse, elle, ne l’est pas.

Cet Open Air se veut unique.

150 personnes maximum.

Pas pour restreindre mais pour maintenir l’intensité et l’expérience inoubliable.

Bar sur place — paiement par CB ou Liquide

IMPORTANT

Les organisateurs se réservent le droit d’entrée.

Le respect du lieu, du voisinage et des personnes est indispensable.

Tout comportement inadapté entraînera une exclusion immédiate. .

Rue de l’église Château Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 47 27 47 mahdi.metlaine@gmail.com

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English : Open Air au Château

L’événement Open Air au Château Saint-Germain-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II