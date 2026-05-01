Festival 2026 Contes en Granges 2ème journée Parc du Chateau Saint-Germain-lès-Buxy
Festival 2026 Contes en Granges 2ème journée Parc du Chateau Saint-Germain-lès-Buxy dimanche 31 mai 2026.
Saint-Germain-lès-Buxy
Festival 2026 Contes en Granges 2ème journée
Parc du Chateau 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Deux journées dans des lieux idylliques pour le Festival de Contes en Granges !
Animations pour enfants de tous ages et leurs familles (rencontres de poneys, atelier percussion).
A 16h, contes pour enfants (à partir de 4 ans) par 2 conteurs venus de Marseille puis lecture d’un conte lauréat du concours (3 ème édition) de la catégorie enfants (10 ans et moins) ou ados (11 à 15 ans) par son auteur ou autrice.
Toute l’après-midi vente de crèpes, gaufres, glaces et boissons diverses pour des goûters mémorables. .
Parc du Chateau 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com
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English : Festival 2026 Contes en Granges 2ème journée
L’événement Festival 2026 Contes en Granges 2ème journée Saint-Germain-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-05-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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