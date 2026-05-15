JEP visite libre du Château Saint-Germain Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Saint-Germain-lès-Buxy

JEP visite libre du Château Saint-Germain

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Notre demeure familiale, monument historique, vous invite à une promenade de charme, de la cour d’honneur au parc pittoresque dessiné par le lyonnais Luizet, sans oublier son chêne remarquable et le jardin potager avec son verger palissé. Franchissez les ponts sur les douves et découvrez les voitures hippomobiles et la sellerie, sous le regard des gargouilles de Notre-Dame de Paris, signature de Maurice Ouradou, l’architecte amoureux du paysage, qui réaménage le château médiéval entre 1866 et 1878. En faisant le tour des quatre façades tellement différentes, vous en admirerez l’exceptionnel miroir d’eau et sans doute vous vous demanderez comment elles arrivent à se rabouter pour former un ensemble bâti aussi harmonieux. .

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 3 rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 89 05 69 chateausaintgermain@gmail.com

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English : JEP visite libre du Château Saint-Germain

L’événement JEP visite libre du Château Saint-Germain Saint-Germain-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)