Rendez-vous au jardin Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Saint-Germain-lès-Buxy

Rendez-vous au jardin

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 3, rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Notre demeure familiale vous invite à une promenade de charme, de la cour d’honneur au parc pittoresque dessiné par le lyonnais Luizet, sans oublier son chêne remarquable et le jardin potager avec son verger palissé. Franchissez les ponts sur les douves et découvrez les voitures hippomobiles et la sellerie, sous le regard des gargouilles de Notre-Dame de Paris, signature de Maurice Ouradou, l’architecte amoureux du paysage, qui réaménage le château médiéval entre 1866 et 1878. En faisant le tour des quatre façades tellement différentes, vous en admirerez l’exceptionnel miroir d’eau et sans doute vous vous demanderez comment elles arrivent à se rabouter pour former un ensemble bâti aussi harmonieux.

Deux jours pour découvrir les jardins et le parc à la fin du printemps ! La roseraie le long des douves, seule note de couleur dans les tonalités verdoyantes du parc à l’anglaise. Les essences méditerranéennes, comme les lavandins, se déploient sous le choc du réchauffement climatique. Profitez des murs de buis et des grands arbres pluri-centenaires tant qu’ils sont encore là ! Chêne labellisé remarquable. Grands ifs en topiaire. Potager et verger palissé et en demi-tige. .

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 3, rue de l’église Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 89 05 69 chateausaintgermain@gmail.com

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English : Rendez-vous au jardin

L’événement Rendez-vous au jardin Saint-Germain-lès-Buxy a été mis à jour le 2026-05-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II