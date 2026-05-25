OPEN-AIR HOUSE OF GROOVE : LEO POL, ALAN BRAXE, ED BANGER
OPEN-AIR HOUSE OF GROOVE : LEO POL, ALAN BRAXE, ED BANGER dimanche 14 juin 2026.
OPEN AIR : KM25 x House of Groove
Samedi 13 juin, House of Groove revient au Kilomètre25 pour une nouvelle nuit XXL sous le périphérique.
De minuit jusqu’au matin, entre house, UK garage, techno et grooves percussifs, la nuit sera rythmée par des DJ sets club et performances hybrides live, entre artistes de la scène parisienne et internationale. ⚡️
Une traversée musicale entre énergie club, French Touch & performances live jusqu’au lever du soleil.
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LINE UP
✨ Alan Braxe
Figure emblématique de la French Touch, Alan Braxe est notamment connu pour avoir co-produit avec Thomas Bangalter (Daft Punk) et DJ Falcon le mythique “Music Sounds Better With You” sous le projet Stardust.
House filtrée, disco élégante & synthés iconiques dans la pure tradition French Touch.
Instagram : https://www.instagram.com/alan_braxe/
SoundCloud : https://soundcloud.com/braxe1
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Leo Pol
DJ et producteur parisien reconnu pour ses sets groovy et sa house minimaliste aux influences funk, disco & jazz.
Une des figures montantes de la nouvelle scène house parisienne, entre élégance, énergie club et grooves organiques. ⚡️
Instagram : https://www.instagram.com/leopolmusic/
SoundCloud : https://soundcloud.com/leo-pol
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⚡️ BONITOBOY (ED BANGER)
DJ parisien naviguant entre deep house, grooves raffinés et sonorités club élégantes.
Un univers directement lié à l’énergie Ed Banger.
Instagram : https://www.instagram.com/bonitoboy/
SoundCloud : https://soundcloud.com/edbangerrecords
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Roméo Louisa (House of Groove)
Piano live & DJ set entre house, groove et improvisation.
Une performance hybride signature de l’univers House of Groove. ✨
Instagram : https://www.instagram.com/romeolouisa_/
SoundCloud : https://soundcloud.com/romeolouisaofficial
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NOËLINE
Entre house, UK sounds et énergie underground.
Instagram : https://www.instagram.com/noelinature/
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ZAV — Live Guitare
Hybrid set entre UK garage, underground & textures live. ⚡️
Instagram : https://www.instagram.com/zavmusic
SoundCloud : https://soundcloud.com/zavmusicofficial
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Performances hybrides
Piano • Voix • Machines • Live instruments
Esthétiques
House • UK Garage • Tech House • Techno
23h59 → 9h00
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KILOMÈTRE25 — LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES
Open air de 2200m² sous le périphérique parisien, Kilomètre25 accompagne les expressions artistiques émergentes et les cultures électroniques contemporaines.
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Shops • Capsules artistiques • Tattoos toute la saison
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Vestiaire
• 2€ petit article
• 4€ grand article
⚠️ Capacité limitée — venez léger
Pas de valise (plan Vigipirate)
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ACCÈS
Kilomètre25 Open Air
8 Boulevard Macdonald — Paris 19e
T3B : Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M5 : Porte de Pantin / Hoche
M7 : Porte de la Villette
RER E : Gare de Pantin
Vélib : Ella Fitzgerald
♿️ Accès PSH par le canal
contact@kilometre25.fr
⚠️ Arrivez tôt pour éviter les files d’attente.
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Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie ou haine sous toutes ses formes.
Événement réservé aux personnes majeures.
Pièce d’identité originale obligatoire.
Dernière entrée avant 8h00
Open-Air House of Groove : Alan Braxe, Bonitoboy (Ed Banger), Leo Pol & more. De minuit jusqu’au lever du soleil, retrouvez Alan Braxe, Leo Pol, Bonitoboy (Ed Banger), Roméo Louisa, Noëline, ZAV pour une traversée club entre grooves organiques, énergie underground et performances live.
Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
vendredi
de 23h59 à 00h00
dimanche
de 00h00 à 09h00
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T03:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T00:00:00+02:00_2026-06-14T09:00:00+02:00
https://shotgun.live/fr/events/house-of-groove-leo-pol-alan-braxe-bonito-boy-kilometre25 contact@houseofgroove.fr https://www.facebook.com/houseofgroovefr https://www.facebook.com/houseofgroovefr Kilomètre 25 Kilomètre 25