OPEN-AIR HOUSE OF GROOVE : LEO POL, ALAN BRAXE, ED BANGER

OPEN AIR : KM25 x House of Groove

Samedi 13 juin, House of Groove revient au Kilomètre25 pour une nouvelle nuit XXL sous le périphérique.

De minuit jusqu’au matin, entre house, UK garage, techno et grooves percussifs, la nuit sera rythmée par des DJ sets club et performances hybrides live, entre artistes de la scène parisienne et internationale. ⚡️

Une traversée musicale entre énergie club, French Touch & performances live jusqu’au lever du soleil.

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LINE UP

✨ Alan Braxe

Figure emblématique de la French Touch, Alan Braxe est notamment connu pour avoir co-produit avec Thomas Bangalter (Daft Punk) et DJ Falcon le mythique “Music Sounds Better With You” sous le projet Stardust.

House filtrée, disco élégante & synthés iconiques dans la pure tradition French Touch.

Instagram : https://www.instagram.com/alan_braxe/

SoundCloud : https://soundcloud.com/braxe1

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Leo Pol

DJ et producteur parisien reconnu pour ses sets groovy et sa house minimaliste aux influences funk, disco & jazz.

Une des figures montantes de la nouvelle scène house parisienne, entre élégance, énergie club et grooves organiques. ⚡️

Instagram : https://www.instagram.com/leopolmusic/

SoundCloud : https://soundcloud.com/leo-pol

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⚡️ BONITOBOY (ED BANGER)

DJ parisien naviguant entre deep house, grooves raffinés et sonorités club élégantes.

Un univers directement lié à l’énergie Ed Banger.

Instagram : https://www.instagram.com/bonitoboy/

SoundCloud : https://soundcloud.com/edbangerrecords

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Roméo Louisa (House of Groove)

Piano live & DJ set entre house, groove et improvisation.

Une performance hybride signature de l’univers House of Groove. ✨

Instagram : https://www.instagram.com/romeolouisa_/

SoundCloud : https://soundcloud.com/romeolouisaofficial

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NOËLINE

Entre house, UK sounds et énergie underground.

Instagram : https://www.instagram.com/noelinature/

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ZAV — Live Guitare

Hybrid set entre UK garage, underground & textures live. ⚡️

Instagram : https://www.instagram.com/zavmusic

SoundCloud : https://soundcloud.com/zavmusicofficial

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Performances hybrides

Piano • Voix • Machines • Live instruments

Esthétiques

House • UK Garage • Tech House • Techno

23h59 → 9h00

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KILOMÈTRE25 — LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES

Open air de 2200m² sous le périphérique parisien, Kilomètre25 accompagne les expressions artistiques émergentes et les cultures électroniques contemporaines.

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Shops • Capsules artistiques • Tattoos toute la saison

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Vestiaire

• 2€ petit article

• 4€ grand article

⚠️ Capacité limitée — venez léger

Pas de valise (plan Vigipirate)

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ACCÈS

Kilomètre25 Open Air

8 Boulevard Macdonald — Paris 19e

T3B : Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M5 : Porte de Pantin / Hoche

M7 : Porte de la Villette

RER E : Gare de Pantin

Vélib : Ella Fitzgerald

♿️ Accès PSH par le canal

contact@kilometre25.fr

⚠️ Arrivez tôt pour éviter les files d’attente.

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Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie ou haine sous toutes ses formes.

Événement réservé aux personnes majeures.

Pièce d’identité originale obligatoire.

Dernière entrée avant 8h00

Open-Air House of Groove : Alan Braxe, Bonitoboy (Ed Banger), Leo Pol & more. De minuit jusqu’au lever du soleil, retrouvez Alan Braxe, Leo Pol, Bonitoboy (Ed Banger), Roméo Louisa, Noëline, ZAV pour une traversée club entre grooves organiques, énergie underground et performances live.

Du samedi 13 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

vendredi

de 23h59 à 00h00

dimanche

de 00h00 à 09h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T03:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T00:00:00+02:00_2026-06-14T09:00:00+02:00



https://shotgun.live/fr/events/house-of-groove-leo-pol-alan-braxe-bonito-boy-kilometre25 contact@houseofgroove.fr https://www.facebook.com/houseofgroovefr https://www.facebook.com/houseofgroovefr Kilomètre 25 Kilomètre 25



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