Open Air Planète House x Canal Barboteur (Gratuit) Canal Barboteur Bobigny

Informations pratiques

LINE UP CANAL BARBOTEUR ( OPEN AIR FREE ) :

– Baume

– Obal ( Leleon, Bab, Ecran Total )

– Baz & Flo

Danse pour la planète ! Dans Planète House, il y a House, cette musique festive et colorée qui rassemble, et il y a Planète, notre maison qu’on veut protéger. Grâce à vous, Planète House accompagne l’association française Cœur De Forêt qui préserve les forêts et l’écosystème forestier en plaçant l’humain au cœur de la solution.

À chaque teuf, nos artistes vous feront voyager dans ce style de musique qui nous fait vibrer depuis plus de 40 ans. De 120 à 135 bpm, de la Chicago House à la UK House en passant par la Micro, la Garage, l’Acid, l’Afro, la Deep, la Ghetto, la Jazz House ou encore la French Touch, c’est autant de couleurs musicales qui seront mis à l’honneur ! Viens, prend place et décolle avec nous pour un voyage autour de la Planète House.

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 18 juillet

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

AFTER DOCK B

Dock B, Place de la Pointe – Pantin

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Eglise de Pantin

Samedi 18 juillet

⏰ 00h – 6h

De 5,99 à 11 euros ( BILLETERIE DOCK B )

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Open Air Planète House x Canal Barboteur (+ After DOCK B ). Le Samedi 1er Aout on reçoit Planète House pour un Open Air Free + After Dock B pour 14h de teuf !

Le samedi 01 août 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T16:00:00+02:00_2026-08-01T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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