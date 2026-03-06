OPEN CAVE AU SUNSET Félines-Minervois

OPEN CAVE AU SUNSET

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Le Château Maris propose une soirée Open Cave au Sunset dans le cadre des Cafés Vignerons. À partir de 18h, profitez d’un DJ set en plein air, d’une dégustation de vins au cœur des vignes et d’un moment chaleureux autour d’un brasero. Une expérience sensorielle et conviviale dans un domaine engagé en biodynamie.

Le Château Maris, domaine emblématique de Félines‑Minervois, vous invite à une soirée Open Cave au Sunset dans le cadre des Cafés Vignerons.

Dès 18h, le vignoble s’anime pour offrir un moment unique mêlant musique, dégustation et ambiance chaleureuse en plein air.

La soirée débute par un DJ set au cœur des vignes, créant une atmosphère festive et décontractée face aux lumières du coucher de soleil. Les visiteurs sont ensuite invités à découvrir les vins du domaine, élaborés en biodynamie, lors d’une dégustation conviviale qui met en valeur l’expression du terroir et le savoir‑faire de Château Maris.

Un brasero complète l’expérience, offrant un espace chaleureux pour échanger, se retrouver et profiter pleinement de cette soirée en pleine nature. Ce rendez‑vous est l’occasion idéale de découvrir autrement un domaine engagé, reconnu pour son approche écologique et sa cave en chanvre à empreinte carbone neutre.

Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires afin de garantir un accueil optimal. Une soirée à vivre entre amis, en couple ou entre amateurs de vin et de belles ambiances. .

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 42 63 hannah@chateaumaris.com

English :

Château Maris offers an Open Cave evening at the Sunset as part of its Cafés Vignerons program. From 6pm, enjoy an open-air DJ set, a wine tasting in the heart of the vineyard and a warm moment around a brazier. A convivial, sensory experience on a biodynamic estate.

