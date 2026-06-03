La Digne-d’Aval

OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE

1 Avenue de la Liberté La Digne-d’Aval Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Soirée gourmande et festive autour de nos vins et de spécialités du terroir au rythme de la musique live.

Entrée libre Restauration sur place Vente au verre et à la bouteille

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1 Avenue de la Liberté La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 72 66

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English :

A gourmet evening of wine and local specialities, accompanied by live music.

Free admission Catering on site Sale by the glass and bottle

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE La Digne-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-03 par