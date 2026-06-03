OPEN CAVES 2026 DOMAINE J. LAURENS La Digne-d’Aval
OPEN CAVES 2026 DOMAINE J. LAURENS La Digne-d’Aval mercredi 1 juillet 2026.
La Digne-d’Aval
OPEN CAVES 2026 DOMAINE J. LAURENS
Graimenous La Digne-d’Aval Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Brasero et Un Air de deux Airs. ‘’Fromages’’ de la Ferme des Augustins, réservation par mail avant le 23/06/26
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Graimenous La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 54 54 contact@jlaurens.fr
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English :
Brasero and Un Air de deux Airs, cheese from Ferme des Augustins, reservation by mail before 23/06/26
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE J. LAURENS La Digne-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-03 par
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