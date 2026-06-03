La Digne-d’Amont

OPEN CAVES 2026 POISSON-CHA’

2 Rue des Genêts La Digne-d’Amont Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Un jardin. Des vignes. Des verres levés. Et la douce lumière des guirlandes…C’est l’heure des Guinguettes du Poisson-Cha’! Venez passer vos soirées d’été sous les arbres, en compagnie de Charline et Julien, des copains, d’un bon verre, de musique live et de quoi bien manger.

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2 Rue des Genêts La Digne-d’Amont 11300 Aude Occitanie +33 6 86 61 04 07

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English :

A garden. A vineyard. Raised glasses. And the soft light of garlands…It’s time for the Guinguettes du Poisson-Cha’! Come and spend your summer evenings under the trees, in the company of Charline and Julien, friends, a good drink, live music and good food.

L’événement OPEN CAVES 2026 POISSON-CHA’ La Digne-d’Amont a été mis à jour le 2026-06-03 par