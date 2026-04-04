Open de Golf de Bretagne Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André
Open de Golf de Bretagne Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André jeudi 25 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Open de Golf de Bretagne
Rue de la Plage des Vallées Golf Bluegreen Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:00:00
fin : 2026-06-28 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Le tournoi d’envergure internationale accueille parmi les meilleurs joueurs européens sur le parcours à la vue imprenable, notamment sur le célèbre trou n° 11 le long de la plage de Nantois. Profitez de points de vus magnifiques en famille ou entre amis, face à la mer, des espaces conviviaux pour se restaurer et boire un verre au soleil, dans une ambiance musicale et conviviale. .
Rue de la Plage des Vallées Golf Bluegreen Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 01 12
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English : Open de Golf de Bretagne
L’événement Open de Golf de Bretagne Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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