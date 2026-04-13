Génis

Open Fast Hiking

Le Bourg Génis Dordogne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Premier Fast Hiking organisé en Dordogne, dans les Gorges de l’Auvézère!

Accueil à partir de 8h à la salle des fêtes de Génis.

Le Fast Hiking, c’est une pratique située entre randonnée et trail

Allure soutenue; Parcours chronométré; En autonomie; En individuel, binôme ou équipe.

À Génis, deux formats vous seront proposés

20,6 km D+ 730 m

12,7 km D+ 410 m

Une belle occasion de venir découvrir et/ou de relever le défi dans ce territoire d’exception. .

Le Bourg Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine dordogne@ffrandonnee.fr

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English : Open Fast Hiking

L’événement Open Fast Hiking Génis a été mis à jour le 2026-04-13 par Dordogne-Périgord le Département