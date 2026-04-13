Open Fast Hiking Génis
Open Fast Hiking Génis samedi 16 mai 2026.
Génis
Open Fast Hiking
Le Bourg Génis Dordogne
Tarif : 12.5 – 12.5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Premier Fast Hiking organisé en Dordogne, dans les Gorges de l’Auvézère!
Accueil à partir de 8h à la salle des fêtes de Génis.
Le Fast Hiking, c’est une pratique située entre randonnée et trail
Allure soutenue; Parcours chronométré; En autonomie; En individuel, binôme ou équipe.
À Génis, deux formats vous seront proposés
20,6 km D+ 730 m
12,7 km D+ 410 m
Une belle occasion de venir découvrir et/ou de relever le défi dans ce territoire d’exception. .
Le Bourg Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine dordogne@ffrandonnee.fr
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English : Open Fast Hiking
L’événement Open Fast Hiking Génis a été mis à jour le 2026-04-13 par Dordogne-Périgord le Département
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