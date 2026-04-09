Open Herbe X Le Disco Bowl Open Air Canal Barboteur Paris

Le deux collectifs joignent leur forces pour le premier Open Air de la saison en all day long !

Aux commandes :

Open Herbe, c’est avant tout une célébration de la fête à l’état pur, cette fête qui fait sourire, danser, échanger et grandir à travers la musique. Une aventure qui a débuté en 2021 et ne cesse depuis de grandir au rythme de l’engouement qu’elle procure. Entre Open-Air, Club et intimate parties, le crew OHP prends soin de sélectionner les artistes qu’il invite comme Cody Currie, Mangabey, Theo Terev, Known Artist, Hugo LX, Deborah Aime La Bagarre, Floorfillers, THEOS ou encore Sophie Lloyd pour promouvoir cette House qui nous rassemble tous.

Le Disco Bowl, entre émission podcast/radio dédiée au disco lancée en 2023 et des soirées un peu partout dont une résidence mensuelle au Popup du Label, c’est le crew disco en vogue de la capitale !

Plus d’une vingtaine d’épisodes ont déjà été diffusés, avec des invité·es comme Bob Sinclar, Yuksek, Dimitri From Paris, Marina Trench ou encore Jean-Yves Leloup, commissaire de l’expo Disco à la Philharmonie.

LA VIBE OHP : On arrive libres, on repart heureux.

Les soirées OHP sont des espaces de fête, de danse et de rencontres, construits ensemble dans un cadre bienveillant et inclusif. La fête est collective et vous en êtes les acteur·ices essentiel·les : adoptez un comportement respectueux, fondé sur le consentement et la réciprocité.

Un comportement déplacé, une parole oppressive, un geste sans consentement n’ont pas leur place ici.

Si vous êtes victime ou témoin de VSS, signalez-le immédiatement au staff ou aux organisateur·ices.

Infos pratiques

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Vendredi 17 avril

Ⓜ️ Métro L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – Canal Saint-Denis

⏰ 18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

@_lea.marin_

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

L’union fait la Disco et cette première collaboration entre le Disco Bowl et Open Herbe en est l’exemple parfait !



A l’occasion du début du printemps et des beaux jours, on revient sur notre bateau adoré pour un Open Air gratuit au soleil entre guirlandes, bouées et voix soul de nos chères divas des années 80/90s.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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