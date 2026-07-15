Open International d’échecs Palais des Congrès Perros-Guirec
vendredi 31 juillet 2026 · Palais des Congrès · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Open International d’échecs
Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Le club d’échecs de Perros-Guirec Trégor Échecs organise au Palais des congrès son 4ème Open International
Inscription Senior 40 € (60 € à partir du 24/07/2026)
Inscription Jeunes 25 € (35 € à partir du 24/07/2026)
1800€ de prix
1er prix: 600 euros
6 r. 60 minutes + 30 sec/coups
communication.tregor.echecs@gmail.com
Inscriptions: https://tournois.tregorechecs.fr/events
Places limitées à 200 participants au total, répartis entre les Opens A, B et C selon le classement Elo. .
Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Open International d’échecs Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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