Open International d’échecs Palais des Congrès Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Open International d’échecs

Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Le club d’échecs de Perros-Guirec Trégor Échecs organise au Palais des congrès son 4ème Open International

Inscription Senior 40 € (60 € à partir du 24/07/2026)

Inscription Jeunes 25 € (35 € à partir du 24/07/2026)

1800€ de prix

1er prix: 600 euros

6 r. 60 minutes + 30 sec/coups

communication.tregor.echecs@gmail.com

Inscriptions: https://tournois.tregorechecs.fr/events

Places limitées à 200 participants au total, répartis entre les Opens A, B et C selon le classement Elo. .

Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Open International d’échecs Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec