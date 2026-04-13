Open Metz Grand Est Les Arènes Metz

Informations pratiques

Metz

Open Metz Grand Est

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-15

L’Open Metz-Grand Est est organisé conjointement par la Ligue Grand Est de Tennis et la Fédération Française de Tennis.

Ce tournoi en indoor (surface dur), intègre le circuit ATP Challenger 125, dont le Directeur est Julien Benneteau, ancien 25ème joueur mondial.28 joueurs de simple et 16 équipes de double se disputeront les titres.

Le lieu choisi, Les Arènes de Metz, est très symbolique et idéalement situé au cœur de la Métropole messine.Tout public

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Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The Metz-Grand Est Open is organized jointly by the Grand Est Tennis League and the French Tennis Federation.

This indoor tournament (hard court) is part of the ATP Challenger 125 circuit, directed by Julien Benneteau, a former world No. 25 player. Twenty-eight singles players and 16 doubles teams will compete for the titles.

The chosen venue, “Les Arènes” in Metz, is highly symbolic and ideally located in the heart of the Metz metropolitan area.

L’événement Open Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ