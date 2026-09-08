OPEN MIC À FLEUR DE PLUME, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

OPEN MIC À FLEUR DE PLUME Jeudi 8 octobre, 20h30 Chat Noir

CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:59:00+02:00

Plus qu’un Open Mic Hip Hop, À Fleur de plume est un véritable contest révélateur de talents. Animé par le label Eloge Record & Guests, ce concept permet à des artistes locaux amoureux de hip hop, de monter sur scène et de venir dévoiler l’étendue de leurs talents. C’est une véritable opportunité pour les MCs de demain, de pouvoir partager leur passion commune avec le public, ainsi qu’avec le jury qui se doit d’élire le prodige de la soirée. À la clef : un enregistrement gratuit en studio et une finale annuelle sélectionnant le gagnant des gagnants, qui aura la chance d’être programmé en première partie d’une scène.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Plus qu’un Open Mic Hip Hop, À Fleur de plume est un véritable contest révélateur de talents, ouvert à toutes et tous.

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