Open mic CHANSON FRANCAISE | Nicolas Hafner, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Informations pratiques

Open mic CHANSON FRANCAISE | Nicolas Hafner Jeudi 17 septembre, 20h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, le Chaudron devient le rendez-vous des passionné·e·s de chanson francophone.

Que vous soyez chanteuse, chanteur, musicienne ou musicien, vous êtes invité·e·s à monter sur scène pour partager les titres qui vous inspirent. Encadrée par Nicolas Hafner et son équipe, cette scène ouverte privilégie la rencontre, le plaisir du live et la richesse des répertoires.

LISTE des chansons proposées

Inscription par mail à nicolas.h@ema.school en indiquant : Nom, mail, téléphone, chanson(s) choisie(s) et tonalité.

Délai d’inscription : avant le samedi précédant la soirée.

Les compositions personnelles sont les bienvenues. Merci d’envoyer par mail une grille d’accord ou une partition.

Musicien·nes accompagnant·es :

Carine Tripet | Chant

Nicolas Hafner | Piano

Théodore Monnet | Accordéon

François Torche | Batterie

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« link »: « https://ema.school/wp-content/uploads/2024/07/open-mic-chanson-fr-set-list.pdf »}, {« link »: « mailto:nicolas.h@ema.school »}]

À vos paroles, à vous la scène

eMa