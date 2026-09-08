Open mic CHANSON FRANCAISE | Théodore Monnet, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
jeudi 15 octobre 2026 · Le Chaudron - Centre des Musiques Actuelles · Genève
Informations pratiques
Open mic CHANSON FRANCAISE | Théodore Monnet Jeudi 15 octobre, 20h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00
Le temps d’une soirée, le Chaudron devient le rendez-vous des passionné·e·s de chanson francophone.
Que vous soyez chanteuse, chanteur, musicienne ou musicien, vous êtes invité·e·s à monter sur scène pour partager les titres qui vous inspirent. Encadrée par Nicolas Hafner et son équipe, cette scène ouverte privilégie la rencontre, le plaisir du live et la richesse des répertoires.
Inscription par mail à theodore.m@ema.school en indiquant : Nom, mail, téléphone, chanson(s) choisie(s) et tonalité.
Délai d’inscription : avant le samedi précédant la soirée.
Les compositions personnelles sont les bienvenues. Merci d’envoyer par mail une grille d’accord ou une partition.
Musicien·nes accompagnant·es :
Carine Tripet | Chant
Nicolas Hafner | Piano
Théodore Monnet | Accordéon
François Torche | Batterie
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« link »: « https://ema.school/wp-content/uploads/2024/07/open-mic-chanson-fr-set-list.pdf »}, {« link »: « mailto:theodore.m@ema.school »}]
À vos paroles, à vous la scène
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