OPENING LA BELLE BROCHETTE Clara-Villerach

OPENING LA BELLE BROCHETTE Clara-Villerach samedi 23 mai 2026.

8 rue du LLech Clara-Villerach Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

C’est la soirée d’ouverture de la saison pour la belle brochette! Venez fêter ça avec Chat Man et Veau Doux suivi de John Den Bar!
8 rue du LLech Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 81 66 94 

English :

It’s opening night of the season for this fine line-up! Come celebrate with Chat Man and Veau Doux followed by John Den Bar!

L’événement OPENING LA BELLE BROCHETTE Clara-Villerach a été mis à jour le 2025-12-19 par OTI CONFLENT CANIGO