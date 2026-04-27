Opening Party de l’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Eygalières

Opening Party de l’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche

Vendredi 1er mai 2026 de 12h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières fête l’ouverture de la saison estivale !Amoureux

Rendez-vous à l’Ambar, le bar lounge du Domaine La Pierre Blanche, pour célébrer l’arrivée des beaux jours !



Profitez d’un panorama d’exception face aux vignes et aux reliefs des Alpilles, tout en dégustant des cocktails maison !



Golden Apéro de 12h à 19h !



Réservation vivement conseillée par mail ou par téléphone .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

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English :

The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières is celebrating the start of the summer season!

L’événement Opening Party de l’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche Eygalières a été mis à jour le 2026-04-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles