Opéra 2 Légumes – Cie Patacloune / Nicolas Grard Ferme Beaurepaire Boulogne-sur-Mer

Opéra 2 Légumes – Cie Patacloune / Nicolas Grard Ferme Beaurepaire Boulogne-sur-Mer samedi 30 mai 2026.

Opéra 2 Légumes – Cie Patacloune / Nicolas Grard Samedi 30 mai 2026, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Ferme Beaurepaire Pas-de-Calais

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00 – 2026-05-30T14:30:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00 – 2026-05-30T17:30:00

Opéra 2 Légumes c’est une conférence décalée sous forme de leçon d’agriculture urbaine. Alors qu’on vous explique la libération technodigitale et les performances renversantes de l’exoagrochimie, une altermondialiste court-circuite la conférence ! Ne restera alors qu’à M. Poireau et à Mme Salade de calmer les esprits en poussant la chansonnette sur un air d’Offenbach.

Lieu RDV à la Ferme Beaurepaire, Fête du Vallon

Durée 20 mn

Spectacle pour toute la famille !

Gratuit, accès libre

et aussi …

Un atelier écriture et cuisine dédié aux usagers de la Ferme Beaurepaire est proposé autour du spectacle , certains textes et recettes seront partagés lors de la fête du Vallon. Informations à venir à l’approche de l’événement.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Ferme Beaurepaire Chemin des sources 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC