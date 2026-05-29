OPERA : Atys de Jean-Baptiste Lully



Par les étudiants de l’atelier lyrique baroque et de la classe de danse baroque du CMA 11

Préparation musicale : Julie Hassler

Mise en scène et gestuelle : Lisandro Nesis

Chorégraphie : Ana Yepes

Ensemble instrumental sous la direction de Matteo di Capua

Opéra de Jean-Baptiste Lully par les étudiants des ateliers lyrique baroque et danse baroque

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 17h15

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 21h15

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T21:15:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:15:00+02:00



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