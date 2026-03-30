Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay

Opéra ¡CARMEN! L'Acropolya La Roche-Posay 2026-07-31

Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay vendredi 31 juillet 2026.

Opéra ¡CARMEN!

Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Opéra ¡CARMEN!

L’événement Opéra ¡CARMEN! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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