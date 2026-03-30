Opéra ¡ CARMEN ! rue du Gué de la Grange Lencloître

Opéra ¡ CARMEN !

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

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rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Opéra ¡ CARMEN !

L’événement Opéra ¡ CARMEN ! Lencloître a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne