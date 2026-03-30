Opéra ¡ CARMEN ! rue du Gué de la Grange Lencloître
Opéra ¡ CARMEN ! rue du Gué de la Grange Lencloître samedi 25 juillet 2026.
Opéra ¡ CARMEN !
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
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rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Opéra ¡ CARMEN !
L’événement Opéra ¡ CARMEN ! Lencloître a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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