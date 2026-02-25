Opéra de poche la poussette Salle au gré des vents Guenrouet
Opéra de poche la poussette Salle au gré des vents Guenrouet mardi 28 avril 2026.
Opéra de poche la poussette
Salle au gré des vents 17 Le Cougou Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 19:00:00
Date(s) :
2026-04-28
La compagnie la Clameur présente LA POUSSETTE
avec Eléonore Bartenlian, Sylvie Dunet, Romuald Gorjup, Aïda Merazian-Dospeux, Pierre-Alexis Sevestre
Opéra de poche écrit et composé par Nicolas Viel
Mardi 28 avril à 19h, salle au gré des vents le Cougou à Guenrouët
Entrée libre .
Salle au gré des vents 17 Le Cougou Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Opéra de poche la poussette Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44