Opéra de poche la poussette Salle au gré des vents Guenrouet

Opéra de poche la poussette

Salle au gré des vents 17 Le Cougou Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

La compagnie la Clameur présente LA POUSSETTE

avec Eléonore Bartenlian, Sylvie Dunet, Romuald Gorjup, Aïda Merazian-Dospeux, Pierre-Alexis Sevestre

Opéra de poche écrit et composé par Nicolas Viel

Mardi 28 avril à 19h, salle au gré des vents le Cougou à Guenrouët

Entrée libre .

Salle au gré des vents 17 Le Cougou Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Opéra de poche la poussette Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44