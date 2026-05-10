Lembach

Opéra de poche Le Barbier de Séville

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :

2026-08-09

La Compagnie la Chambre à Airs fait son grand retour au Château fort de Fleckenstein. Après La Flûte Enchantée et Rigoletto, voici Le Barbier de Séville, version opéra de poche, d’après l’œuvre de Gioacchino Rossini (1792-1868).

La Compagnie la Chambre à Airs fait son grand retour au Château fort de Fleckenstein. Après La Flûte Enchantée et Rigoletto, voici Le Barbier de Séville, version opéra de poche, d’après l’œuvre de Gioacchino Rossini (1792-1868). La recette ? Des chanteurs au caractère bien trempé Céline Mellon, Laurent Koehler, Nicolas Kuhn, une direction musicale assurée par Rémi Studer, trois musiciens (flûte, accordéon, violoncelle) et des textes savoureux qui nous emportent d’air en air et de tubes en succès, avec une scénographie ultra-légère et inventive. Voilà un opéra italien pour francophones qui aiment la musique et le théâtre.

L’objectif de la compagnie La Chambre à Airs ? Proposer un travail de relecture des grands ouvrages du répertoire lyrique et mettre l’opéra à la portée de tous, y compris dans des lieux inattendus, tout en créant une réelle complicité avec le public. Et pour la communauté de communes, c’est l’occasion de faire dialoguer culture, patrimoine et spectacle vivant dans un cadre d’exception, celui du Château fort de Fleckenstein ! .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 28 52 info@fleckenstein.fr

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English :

Compagnie la Chambre à Airs returns to the Château Fort de Fleckenstein. After The Magic Flute and Rigoletto, here is the pocket opera version of The Barber of Seville, based on the work of Gioacchino Rossini (1792-1868).

L’événement Opéra de poche Le Barbier de Séville Lembach a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte