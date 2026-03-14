Promenade naturaliste le long des rives du Fleckenstein

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’étang du Fleckenstein abrite sur ses berges une faune et une flore hautement diversifiée. L’animateur vous fournira un aperçu des richesses naturelles à découvrir dans cette remarquable zone humide du nord de l’Alsace. Sur inscription avant le 25/09, 12h.

L’étang du Fleckenstein, dans les Vosges du Nord, abrite sur ses berges une faune et une flore hautement diversifiée. De la menthe aquatique à l’aulne glutineux, de nombreuses plantes s’y épanouissent. Il en va de même des animaux où les libellules côtoient le héron cendré, la grenouille verte ou le sanglier. Entre eaux et forêts, l’animateur vous fournira un aperçu des richesses naturelles à découvrir dans cette remarquable zone humide du nord de l’Alsace. 0 .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

The Fleckenstein pond is home to a highly diverse flora and fauna. The guide will give you an overview of the natural riches to be discovered in this remarkable wetland in northern Alsace. Registration by 12 noon on 09/25.

L’événement Promenade naturaliste le long des rives du Fleckenstein Lembach a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte