Trail du Fleckenstein Lembach
dimanche 6 septembre 2026 · Lembach
Informations pratiques
Lembach
Trail du Fleckenstein
Lieu-dit Fleckenstein Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez participer à un trail inédit au départ du château du Fleckenstein ! Deux courses vous seront proposées trail des châteaux forts, 18km, et trail des charbonniers, 8km.
Venez participer à un trail inédit au départ du château du Fleckenstein ! Deux courses vous seront proposées trail des châteaux forts, 18km, et trail des charbonniers, 8km. Un rendez-vous incontournable pour les sportifs ! .
Lieu-dit Fleckenstein Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 26 94 55 anne.ohmorsbronn@orange.fr
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English :
Come join us for a brand-new trail run starting at Fleckenstein Castle! There will be two races to choose from: the “Trail of the Fortified Castles,” 18 km, and the “Trail of the Coal Miners,” 8 km.
L’événement Trail du Fleckenstein Lembach a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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