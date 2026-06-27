Informations pratiques

Lembach

Trail du Fleckenstein

Lieu-dit Fleckenstein Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez participer à un trail inédit au départ du château du Fleckenstein ! Deux courses vous seront proposées trail des châteaux forts, 18km, et trail des charbonniers, 8km.

Venez participer à un trail inédit au départ du château du Fleckenstein ! Deux courses vous seront proposées trail des châteaux forts, 18km, et trail des charbonniers, 8km. Un rendez-vous incontournable pour les sportifs ! .

Lieu-dit Fleckenstein Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 26 94 55 anne.ohmorsbronn@orange.fr

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English :

Come join us for a brand-new trail run starting at Fleckenstein Castle! There will be two races to choose from: the “Trail of the Fortified Castles,” 18 km, and the “Trail of the Coal Miners,” 8 km.

L’événement Trail du Fleckenstein Lembach a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte