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Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse

Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse

Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Quai de l'Adour

Ville : 40180 Saubusse

Département : Landes

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Saubusse

Opéra des Landes Impromptu 5

Quai de l’Adour Saubusse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.   .

Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62 

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English :

As part of the Opéra des Landes, discover free street performances with Festival artists and meet the public.

L’événement Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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