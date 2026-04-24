Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse
Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse lundi 27 juillet 2026.
Saubusse
Opéra des Landes Impromptu 5
Quai de l’Adour Saubusse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre de l’Opéra des Landes, découvrez des spectacles de rue gratuits avec les artistes du Festival et à la rencontre du public.
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Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English :
As part of the Opéra des Landes, discover free street performances with Festival artists and meet the public.
L’événement Opéra des Landes Impromptu 5 Saubusse a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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