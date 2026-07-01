Tournoi Basco-Landais Trinquet de Saubusse Saubusse
mercredi 22 juillet 2026 · Trinquet de Saubusse · Saubusse
Informations pratiques
Saubusse
Tournoi Basco-Landais
Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
29ème édition du Tournoi Basco Landais, organisé par l’association sibusate Sport Pelote Basque.
Le tournoi Basco-Landais de Saubusse est le grand rendez-vous estival de la pelote à main nue dans les Landes.
Pour cette 29ème édition, les matchs auront lieu les Mercredis 22, 29 Juillet et le 5 Août, de 19h à 20h30.
Finales le Mercredi 19 Août à 19h.
Restauration et buvette sur place.
Convivialité assurée ! .
Trinquet de Saubusse 4 Rue du Trinquet Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 75 02 saubusse-sport-pb@wanadoo.fr
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English : Tournoi Basco-Landais
The 29th edition of the Basco Landais Tournament, organized by the Sibusate Sport Pelote Basque association.
L’événement Tournoi Basco-Landais Saubusse a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI LAS
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