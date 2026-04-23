Opéra des Landes La Belle Hélène Place des Arènes Soustons

Soustons

Opéra des Landes La Belle Hélène

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 20 – 20 – 43 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Belle Hélène est considérée comme l’un des chefs d’oeuvre de Jacques Offenbach.

Cet opéra est une parodie de l’Antiquité grecque remise au goût du jour par les librettistes. Alternance de théâtre parlé et de scènes chantées, cet opéra-comique est le fleuron de l’époque.

La Belle Hélène est considérée comme l’un des chefs d’oeuvre de Jacques Offenbach.

Cet opéra est une parodie de l’Antiquité grecque remise au goût du jour par les librettistes. Les auteurs plaquent la vie des Atrides au monde bourgeois du 19e siècle français. La Grèce antique sert d’alibi à une parodie amusante de mœurs de la société de l’époque. Cette oeuvre est la plus drôle de cet auteur, la plus jouée et le plus grand succès public qui ne se dément pas depuis sa création.

Alternance de théâtre parlé et de scènes chantées, cet opéra-comique est le fleuron de l’époque et contrairement à la tragédie grecque, tout finit bien, le mari trompé sauve son honneur in extrémis ! Malgré cette légèreté, les parties musicales demandent, notamment pour Hélène et Pâris, de grandes qualités techniques et musicales. .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes La Belle Hélène

La Belle Hélène is considered one of Jacques Offenbach?s masterpieces.

The opera is a parody of Greek Antiquity brought up to date by the librettists. Alternating spoken theater and sung scenes, this opéra-comique was the jewel in the crown of the period.

L’événement Opéra des Landes La Belle Hélène Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS