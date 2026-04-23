Opéra des Landes Les Pêcheurs de Perles Place des Arènes Soustons

Soustons

Opéra des Landes Les Pêcheurs de Perles

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 20 – 20 – 43 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un opéra envoûtant où amour, amitié et trahison s’entrelacent sur fond de mélodies envoûtantes. De Georges Bizet, en 3 actes.

Un opéra envoûtant où amour, amitié et trahison s’entrelacent sur fond de mélodies envoûtantes. De Georges Bizet, en 3 actes.

Situé à Ceylan, cet opéra signé Bizet en 1863 est tout simplement l’histoire

de deux amis qui aiment la même femme. Nadir et Zurga, deux amis d’enfance se retrouvent après des années. Leur amitié est mise à l’épreuve par l’arrivée de Leïla, une prêtresse dont Nadir est amoureux. Zurga, également épris d’elle dans le passé, tente de réprimer ses sentiments, mais les tensions montent lorsqu’elle est capturée par les pêcheurs.

Son célèbre duo Au fond du temple saint, illustre l’amitié et les dilemmes amoureux des protagonistes. Bien que peu reconnu lors de sa création, il est aujourd’hui un classique du répertoire lyrique, apprécié pour ses mélodies envoûtantes et son atmosphère exotique,

témoignant du génie de Bizet. .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes Les Pêcheurs de Perles

A spellbinding opera where love, friendship and betrayal intertwine against a backdrop of haunting melodies. By Georges Bizet, in 3 acts.

L’événement Opéra des Landes Les Pêcheurs de Perles Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS